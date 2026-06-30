Uyuşturuculu A4 kağıdı soruşturmasında iki zanlıya ek tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan M.H.A. ile S.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan M.H.A. ile S.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alınması üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının Göçmenköy’de bulunan ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet farklı ebatlarda yeşil renk kağıt parçasının bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Taşlı, M.H.A.’nın suçüstü tutuklandığını, yapılan soruşturma kapsamında S.S.’nin de olayla bağlantısının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, S.S.’nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan üç adet farklı ebatlarda yeşil renk kağıt parçasının emare olarak alındığını ifade etti.

Her iki zanlının da ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturuculu A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini belirten polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi aldıklarını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde dört kişinin sorgulandığını ve bir ifade temin edildiğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs bulunduğunu, alınacak ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini ifade eden polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.