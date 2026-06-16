Uzmanlardan psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması çağrısı

Grup tarafından yapılan açıklamada, son dönemde psikolojik nedenlerle yaşanan can kayıplarının toplumda derin üzüntü yarattığı belirtilerek, toplumsal farkındalığın artırılması, erken müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi ve destek hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, son dönemde psikolojik nedenlerle yaşanan can kayıplarının toplumda derin üzüntü yarattığı belirtilerek, toplumsal farkındalığın artırılması, erken müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi ve destek hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Söz konusu vakaların çoğu zaman kişinin psikolojik, sosyal, ekonomik veya fiziksel sorunlardan kurtulma girişimi olarak ortaya çıkan karmaşık bir davranış olduğu belirtilen açıklamada, düşünce ve eylem arasındaki süreçte kişiye destek olunmasının çoğu durumda mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kişilerin çoğu zaman çevrelerine çeşitli sinyaller verdiği ifade edilerek, bu işaretlerin fark edilmesinin ve kişinin yardım alabileceği kaynaklara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

- Uzmanlar risk faktörlerine dikkat çekti

Açıklamada, son dönemde yaşanan vakaların nedenleri üzerinde durulması ve bunların önlenmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği vurgulanarak, kişilerin sözlü ifadeleri, hazırlık davranışları, duygusal ve bilişsel belirtiler, sosyal çevreden uzaklaşma gibi davranışsal değişiklikler, geçmiş yaşantılara bağlı bireysel riskler, aile ve yakın çevreyle ilişkili etkenler, ekonomik ve sosyal koşullar ile toplumsal gelişmelerin önemli risk göstergeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Umutsuzluk ve çaresizlik duygularının yoğunlaşması, yaşamın anlamsızlığına ilişkin söylemler, vedalaşma davranışları ve daha önce benzer girişimlerde bulunulmasının dikkatle değerlendirilmesi gereken işaretler olduğu kaydedilen açıklamada, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, güvenilir ve bilimsel kaynaklardan bilgi edinilmesi, sosyal medyada bu tür davranışları özendirici veya çözüm olarak gösteren paylaşımlardan kaçınılması ve devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

- Profesyonel desteğin önemi

Risk altında olduğu düşünülen kişilere yaklaşımda yargılayıcı olmayan bir tutum sergilenmesi, açık iletişim kurulması ve kişinin yaşadığı sorunların dikkatle dinlenmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bu kişilere yalnız olmadıklarının hissettirilmesi, uygun destek kaynaklarına yönlendirilmeleri ve profesyonel yardım almalarının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi; aile bireyleri, yakın çevre ve uzmanların iş birliği içinde hareket etmesinin koruyucu çalışmalar açısından önemli olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, bazı vakaların önceden öngörülmesinin veya engellenmesinin son derece güç olabileceği ifade edilerek, bu tür olayların ortaya çıkışında bireysel özelliklerden sosyal destek sistemlerine, uzman yardımına erişimden toplumsal koşullara kadar birçok etkenin birlikte rol oynadığı belirtildi.

- Sosyal devlet ve erişilebilir destek hizmetleri çağrısı

Çalışma grubu, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle ekonomik zorluk yaşayan kesimlerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi, psikolojik destek hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi ve sosyal-ekonomik adaletsizliklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, gerçekleşen veya girişim aşamasında kalan vakaların ruhsal ve adli açıdan ayrıntılı biçimde incelenmesi, istatistiklerinin tutulması, uzmanların bu verilere erişiminin sağlanması ve alanda çalışan personelin desteklenmesinin önleme çalışmalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kıbrıs Travma, Afet ve Kriz Çalışma Grubu, bu konuda toplumsal bilinç oluşturma çalışmalarında halkın ve meslektaşlarının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.