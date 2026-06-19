11 Gram Hint Keneviriyle Yakalandı: Mahkemeden Teminatla Serbestlik Kararı

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan J.C.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan J.C.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında, zanlının kullanımındaki aracın kontrol amacıyla durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 11 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 565 TL nakit para bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ve ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu kaydederek teminat talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 800 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.