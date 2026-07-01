Vakıflar İdaresi: Yavuz Çıkarma Plajı, vakıf malı niteliği korunuyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), son günlerde bazı basın yayın organlarında Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü bildirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), son günlerde bazı basın yayın organlarında Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü bildirdi.

Evkaf açıklamasında, Yavuz Çıkarma Plajı’nın sıradan bir sahil alanı ya da yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir bölge olmadığı, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk çıkarma noktası olması nedeniyle şehitlerin aziz hatırasını yaşatan, ortak hafızada müstesna bir yere sahip tarihî ve manevi değeri yüksek bir alan olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tarih, millî mücadele ve şehitlerin emanetine sahip çıkmanın temel sorumluluklardan biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 2024 yılında sona erdiği, taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu ve kiralama, kullanım ile diğer tasarruflara yönelik karar alma yetkisinin mevzuat çerçevesinde idarede bulunduğu belirtildi.

Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihî dokusunun korunması ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın hatırasını yaşatacak şekilde açık hava müzesi olarak gelecek nesillere kazandırılması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çalışmalar başlatıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı arasında istişare ve koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer’in önerisi doğrultusunda Evkaf Yönetim Kurulu’nun 3 Haziran 2026 tarihli kararı ile söz konusu taşınmazın, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihî ve manevi kimliğinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na kiralanmasına karar verildiği aktarıldı.

Evkaf, kiralama işleminin taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını, vakıf malı niteliğinin aynen korunduğunu vurguladı.

Alınan kararın temel amacının kamu yararı gözetilerek Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihî, kültürel ve manevi değerini korumak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sürecin herhangi bir kişi veya kurumun tek taraflı değerlendirmesine dayanmadığı, ilgili devlet kurumları arasında karşılıklı istişare ve resmî değerlendirmeler doğrultusunda yürütülen kurumsal bir süreç olduğu kaydedildi.

Evkaf, Yavuz Çıkarma Plajı’nın taşıdığı tarihî ve manevi değerin günlük ticari değerlendirmelerin ötesinde olduğu, alanın şehitlerin fedakârlığını ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini gelecek kuşaklara aktaracak bir hafıza mekânı olarak korunması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, vakıf mallarının hukukun çizdiği çerçevede yönetilmeye ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket edilmeye devam edileceğini de vurguladı.