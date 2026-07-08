Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Öğrencilerinden IELTS’te Uluslararası Başarı!

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri, dünyanın en yaygın kabul gören İngilizce yeterlilik sınavlarından IELTS’te elde ettikleri 7.5 ve 7.0 band skorlarıyla İngilizce eğitimindeki başarılarını uluslararası düzeyde bir kez daha kanıtladı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri, dünyanın en yaygın kabul gören İngilizce yeterlilik sınavlarından IELTS’te elde ettikleri 7.5 ve 7.0 band skorlarıyla İngilizce eğitimindeki başarılarını uluslararası düzeyde bir kez daha kanıtladı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri, uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yeterlilik sınavı IELTS’te (International English Language Testing System) elde ettikleri başarılı sonuçlarla önemli bir başarıya imza attı. 2025-2026 akademik yılında gerçekleştirilen sınavda öğrencilerin ulaştığı 7.5 ve 7.0 band skorları, ileri düzey İngilizce yeterliliklerini ortaya koyarken, okulun uluslararası standartlardaki yabancı dil eğitiminin de güçlü bir göstergesi oldu.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, İngilizceyi yalnızca akademik bir ders olarak değil; öğrencilerin farklı kültürlerle iletişim kurabilmelerini, dünyanın saygın üniversitelerine erişebilmelerini ve uluslararası kariyer hedeflerine güvenle ilerleyebilmelerini sağlayan temel bir yaşam becerisi olarak ele alıyor.

Çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan yabancı dil programlarıyla öğrencilerini küresel dünyanın ihtiyaçlarına göre yetiştiren Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, uluslararası sınavlarda elde edilen başarılarla eğitim kalitesini istikrarlı biçimde ortaya koymayı sürdürüyor.

Şahin Kaymak: “Öğrencilerimizin başarısı, sürdürülebilir eğitim anlayışımızın en somut göstergesidir.”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürü Şahin Kaymak, IELTS sonuçlarının öğrencilerin bireysel gayretlerinin ve okulun eğitim vizyonunun bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu sonuçlar, öğrencilerimizin özverili çalışmalarının yanı sıra öğretmenlerimizin emeklerinin ve okulumuzda uyguladığımız nitelikli yabancı dil eğitiminin doğal bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Kaymak, “ Amacımız, öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil; dünyanın her yerinde kendilerini güvenle ifade edebilen, eleştirel düşünebilen ve küresel ölçekte rekabet edebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bu doğrultuda uluslararası standartlarda eğitim sunmaya ve öğrencilerimizin başarılarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.