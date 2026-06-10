10 Haziran 2026 Çarşamba
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“Yangınlarla mücadelede çevre temizliğinin önemi” etkinliği yapıldı

KIBRIS 2
Yayınlama: 10 Haziran 2026 Çarşamba 15:30 | Güncellendi: 10.06.2026 13:05 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Gazimağusa Kaymakamlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda toplumsal farkındalık amacıyla Gazimağusa’da  “yangınlarla mücadelede çevre temizliğinin önemi etkinliği” düzenlendi.
“Yangınlarla mücadelede çevre temizliğinin önemi” etkinliği yapıldı

Gazimağusa Kaymakamlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda toplumsal farkındalık amacıyla Gazimağusa’da  “yangınlarla mücadelede çevre temizliğinin önemi etkinliği” düzenlendi.

Etkinlik, Yeniboğaziçi Belediyesi sınırlarındaki  Bedis Plajı ormanlık  alanında icra edildi.

Etkinliğe, İlçe Kriz Yönetim Merkezi üyelerinden Gazimağusa Kaymakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü Yeniboğaziçi, Gazimağusa, Mesarya, Geçitkale-Serdarlı belediyeleri, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, İtfaiye, Orman Dairesi Kantara Bölge Şefliği mensupları katılım gösterdi.

Etkinliğin görüntüleri yangınların önlenmesinde  farkındalık oluşturmak  ve temiz çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına öncülük etmek için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından kamu spotu olarak hazırlanacak.

Etkinliğin diğer ilçelerde de düzenlenmesi hedefleniyor.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi