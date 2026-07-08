Yarın iç kesimlerde yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu havayla birlikte yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu havayla birlikte yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

9-15 Temmuz tarihlerini kapsayan tahmine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Haftanın ilk gününde üst atmosferde serin ve nemli hava etkili olurken, sonraki günlerde sıcak hava yeniden etkisini gösterecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.