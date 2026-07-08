8 Temmuz 2026 Çarşamba
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Yarın iç kesimlerde yer yer sağanak bekleniyor

KIBRIS 11
Yayınlama: 08 Temmuz 2026 Çarşamba 21:10 | Güncellendi: 08.07.2026 20:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu havayla birlikte yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Yarın iç kesimlerde yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu havayla birlikte yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

9-15 Temmuz tarihlerini kapsayan tahmine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Haftanın ilk gününde üst atmosferde serin ve nemli hava etkili olurken, sonraki günlerde sıcak hava yeniden etkisini gösterecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi