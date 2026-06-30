YDÜ’den Badminton şöleni

Yakın Doğu Üniversitesi, sporun farklı branşlarında gençleri bir araya getirmeye devam ederken, bu kez dünyada hızla yaygınlaşan badminton heyecanı Air Badminton Turnuvası ile RA25 Spor Salonu yanında yaşandı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Badminton Akademisi tarafından organize edilen…

Yakın Doğu Üniversitesi, sporun farklı branşlarında gençleri bir araya getirmeye devam ederken, bu kez dünyada hızla yaygınlaşan badminton heyecanı Air Badminton Turnuvası ile RA25 Spor Salonu yanında yaşandı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Badminton Akademisi tarafından organize edilen turnuva, yüksek mücadele temposu ve renkli görüntülerle dikkat çekti.

26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen organizasyon, saat 18.00’de başlayan karşılaşmalarla spor dolu anlara sahne oldu. Açık alanda oynanan ve dünyada giderek yaygınlaşan Air Badminton formatında düzenlenen turnuvada sporcular, hem bireysel yeteneklerini hem de takım uyumlarını sergileme fırsatı buldu. Gece boyunca devam eden müsabakalar izleyicilerden büyük ilgi görürken, organizasyon sporcuların ortaya koyduğu mücadele ruhuyla beğeni topladı.

GENÇ SPORCULAR MADALYA İÇİN TER DÖKTÜ

Yakın Doğu Üniversitesi’nin spor kültürünü yaygınlaştırma vizyonu doğrultusunda düzenlenen organizasyonda erkekler ve kızlar kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı. Tempolu geçen maçların ardından dereceye giren sporcular, saat 22.00’de düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı.

Turnuva Sonuçları

Erkekler

Mete K. Uçan – İlhan Ercan – Deniz Tenekeci Seymen Deniz – Aras Dural – Roman Turbin Galip Günsel – Berk Güven – Asil Erbulut Can Günsel – Tayzaa Htoo – Sidar Tenekeci

Kızlar

1.Nehir Deniz – Mira Gök Birkem Töre

Emine Serinyürek – Düşüm Eriz – Vasfiye Yolcu Yaren Serinyürek- İdil Yankaya – İlkay İdris Pervin Karaoğlan – Ümral Özkaan – Bayramhan Güven

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SPORDA GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Yakın Doğu Üniversitesi, akademik başarının yanında spor kültürünü de genç nesillere kazandırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle çocuklar ve gençler erken yaşta sporla tanışırken; disiplin, takım ruhu, özgüven ve sosyal gelişim açısından önemli deneyimler kazanıyor.

Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Badminton Akademisi tarafından düzenlenen badminton eğitimleri yaz döneminde Near East Yeniboğaziçi College kampüsünde başladı. Modern spor alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar, çocuklara hem eğlenceli hem de profesyonel bir spor ortamı sunuyor.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitimlerde çocuklar badmintonun temel tekniklerini öğrenirken; koordinasyon, denge, refleks gelişimi ve takım çalışmasına yönelik uygulamalarla fiziksel ve sosyal becerilerini de geliştiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, çocukların sporla iç içe büyümesini hedefleyen vizyonu doğrultusunda sportif faaliyetlerini farklı branşlarla geliştirmeye ve gençleri aktif yaşam kültürüyle buluşturmaya devam ediyor.