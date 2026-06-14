Yenierenköy’de Erenköy Eczanesi hizmete açıldı

Yenierenköy’de genç eczacı Şenay Mimar tarafından açılan Erenköy Eczanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, emekli ziraat mühendisi İlhan Kırsal ve Yenierenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar ve sevenleti katıldı.

Yenierenköy’de genç eczacı Şenay Mimar tarafından açılan Erenköy Eczanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, emekli ziraat mühendisi İlhan Kırsal ve Yenierenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar ve sevenleti katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, Erenköy Eczanesi’nin başta Mimar ailesi olmak üzere tüm bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Gençlerin okuyup meslek sahibi olmasının toplumun en büyük umut ve sevinç kaynaklarından biri olduğunu belirten Bakırcı, genç eczacı Şenay Mimar’a bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Törende söz alan İlhan Kırsal ise eczanenin köy, belediye ve bölge halkı için önemli bir sağlık hizmeti noktası olacağını ifade etti. Gençlerin eğitim alarak kendi mesleklerinde başarılı işler yapmalarının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Kırsal, ayrıca geçmişte güneyde bırakmak zorunda kaldıkları Erenköy isminin bugün bir sağlık kuruluşunda yeniden yaşatılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Erenköy Eczanesi resmen hizmete açıldı. Törene katılanlar genç eczacı Şenay Mimar’a başarılar dileyerek yeni iş yerinin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.