Yer Kozanköy: Hava tüfeğiyle kedi vurdu...

KIBRIS 18

Yayınlama: 04 Temmuz 2026 Cumartesi 12:31 | Güncellendi: 04.07.2026 14:51 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 2 Temmuz saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Yapılan soruşturmada, T.Ö. (E-32)'nün kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz cinsi belirlenemeyen bir hava tüfeğiyle yol içerisinde bulunan bir şahsa ait kediye ateş ettiği ve hayvanın telef olmasına neden olduğu belirlendi.

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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 2 Temmuz saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Yapılan soruşturmada, T.Ö. (E-32)'nün kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz cinsi belirlenemeyen bir hava tüfeğiyle yol içerisinde bulunan bir şahsa ait kediye ateş ettiği ve hayvanın telef olmasına neden olduğu belirlendi. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, hakkında kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, taşıma, izinsiz hava tüfeği tasarrufu, taşıma ve kullanma ile hayvan öldürme suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.