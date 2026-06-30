Yeşil Barış Hareketi bölgesel sivil toplum buluşmalarını tamamladı

Yeşil Barış Hareketi tarafından, Kıbrıs Türk Barolar Birliği paydaşlığında “Yeşil ile Dayanışma: Kıbrıs’ta Çevre ve Çevre Hakları Mücadelesi” projesi kapsamında düzenlenen bölgesel sivil toplum örgütleri buluşmaları tamamlandı.

Yeşil Barış Hareketi tarafından, Kıbrıs Türk Barolar Birliği paydaşlığında “Yeşil ile Dayanışma: Kıbrıs’ta Çevre ve Çevre Hakları Mücadelesi” projesi kapsamında düzenlenen bölgesel sivil toplum örgütleri buluşmaları tamamlandı.

Proje, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı ile yürütüldü.

Yeşil Barış Hareketi Proje ekibinin verdiği bilgiye göre, Güzelyurt–Lefke ve Mağusa–İskele bölgelerinde daha önce düzenlenen eğitimlerin ardından son buluşma, Cumartesi Lefkoşa’da Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde iki toplumlu katılımla yapıldı.

-Tel: “Son yıllarda artan çevresel müdahaleler karşısında çevre hukuku giderek daha kritik bir hale geldi”

Proje Yöneticisi Feriha Tel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin çevre konusunda ortak mücadele alanları yaratmak açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, son yıllarda artan çevresel müdahaleler karşısında çevre hukukunun giderek daha kritik bir hale geldiğini vurguladı.

Tel, ayrıca, projenin, çevre mücadelesinde ortaklaşmayı güçlendirdiğini ve geleceğe yönelik ortak bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağladığını da kaydetti.

Etkinlikte her iki toplumdan sivil toplum örgütü temsilcileri ile çevre hakları konusunda bilgi edinmek isteyen yurttaşların bir araya geldiği belirtilen açıklamada, buluşmanın simultane çeviri desteğiyle hem İngilizce hem de Yunanca olarak takip edilebildiği aktarıldı.

Çevre alanında yürütülen çalışmalar, iş birlikleri ve geleceğe yönelik mücadele yöntemlerinin değerlendirildiği toplantıda, iki toplumun karşılaştığı çevresel sorunların ortak olduğu ve bu sorunlara karşı çevre alanında daha hızlı, daha güçlü ve dayanışma temelli ortak mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş ortaya çıktı.

-Sahir, hareketin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir de, hareketin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumda, gerçekleştirilen çevre eylemleri, açılan davalar ve elde edilen kazanımlar, yürütülen projeler, kurulan dayanışma ağları ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek ortak mücadele alanları paylaşıldı.

-Şengör

Projenin Çevre uzmanı Vijdan Şengör ise, çevre yasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunum kapsamında mevcut çevre yasalarının güçlü yönleri ile uygulamada yaşanan eksiklikler ele alınırken; özellikle biyolojik çeşitlilik kaybı, ortak yaşam alanlarının korunması, eksik tüzükler ve sahadaki denetim sorunları üzerine katılımcılara bilgi aktarıldı.

-Günsoy

Etkinliğin son bölümünde Yeşil Barış Hareketi gönüllü avukatlarından ve aynı zamanda projenin Ön Danışma Birimi Hukuk Uzmanı Avukat Buse Günsoy tarafından çevre hukuku alanındaki deneyimler paylaşıldı. Günsoy, Yeşil Barış Hareketi tarafından açılan çevre davaları ve bu süreçlerde elde edilen kazanımlar hakkında bilgi verirken; sivil toplum örgütleri ile bireylerin çevre konusunda hukuki girişim başlatmaları durumunda izlenmesi gereken süreçler ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları da takdim edildi.

Proje kapsamında, ileriki süreçte bölgelerde dayanışma ağı etkinlikleri gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, bu etkinliklerle çevre hakları ve çevre hukuku konusunda eğitim almış avukatların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, çevre gönüllülerinin ve Yeşil Barış Hareketi’nin aynı zeminde buluşturulması; çevre adaleti mücadelesinin daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha örgütlü bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.