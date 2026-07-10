Yılmaz, KKTC AK Parti Temsilcilik binasını ziyaret etti

KIBRIS 15

Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 23:16 | Güncellendi: 10.07.2026 22:10 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Yılmaz’a ziyaretinde, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk…

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Yılmaz’a ziyaretinde, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem eşlik etti. Yılmaz’ı KKTC AK Parti Temsilcilik binasında, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi karşıladı. Ziyarette, Yılmaz’a Kıbrıs sandığı ve Kıbrıs kapısı temalı hediye takdimi yapıldı. Yılmaz, ziyaret sonrasında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Temaslarını tamamlayan Yılmaz'ın, akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.