Zort, Beyarmudu Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu

UBP'den Beyarmudu Belediye Meclis Üyesi seçilen Ahmet Zort, yaklaşan yerel seçimlerde Beyarmudu Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

UBP'den Beyarmudu Belediye Meclis Üyesi seçilen Ahmet Zort, yaklaşan yerel seçimlerde Beyarmudu Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Sekiz yıldır onurla yürüttüğü Belediye Meclis Üyeliği görevini bir ileri aşamaya taşımak istediğini belirten Zort, halkın ve bölgenin en iyi hizmeti alabilmesi amacıyla yeni bir yola çıktığını ifade etti.

Zort, açıklamasında, "İnsana saygılı, doğaya saygılı ve herkese eşit hizmet edecek bir yerel yönetim anlayışı için Bağımsız Aday olarak Beyarmudu Belediye Başkanlığı'na aday olduğumu sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Bu süreci halkla birlikte yürüteceklerini belirten Zort, "Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz, kazanan halkımız ve bölgemiz olacak." diyerek, Beyarmudu için kapsayıcı ve çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Öte yandan, UBP'li Belediye Meclis Üyesi olan Ahmet Zort'ın bağımsız adaylık açıklamasının, CTP'li bazı milletvekilleri tarafından da sosyal medya hesaplarından paylaşılması dikkat çekti.