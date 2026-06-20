Akdoğan Futbol Akademisi tecrübe kazandı

Akdoğan Futbol Akademisi’nin 2015 doğumlu sporcuları, Alanya’da düzenlenen Uluslararası Academy Cup Alanya Futbol Turnuvası’nda başarıyla mücadele etti.

Akdoğan Futbol Akademisi’nin 2015 doğumlu sporcuları, Alanya’da düzenlenen Uluslararası Academy Cup Alanya Futbol Turnuvası’nda başarıyla mücadele etti.

Minik yıldızlar yalnızca sportif alanda değil, sosyal ve kişisel gelişimlerinde de önemli kazanımlar elde ettiler. Geleceğin yıldızlarının farklı ülkelerden ve bölgelerden takımlarla bir araya geldiği organizasyon, çocukların hem futbol becerilerine hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladı.

Kafile ile birlikte Alanya’da bulunan Akdoğan Kulüp Başkanı irfan Can Gür’ün turnuva ile ilgili sosyal medya paylaşımı ise şöyle;

“Hep birlikte çok güzel bir tecrübeye sahip olduk. Yaşlarımız belki küçük ama hayallerimiz çok büyük. Her çocuğumuzla ayrı ayrı gurur duyduk. Güzel günler için söz verdik. Her koşulda ve her zaman yanımızda olan ailelerimize de çok teşekkür ederiz. Akdoğan Spor Kulübü Akademi gururla sunar”