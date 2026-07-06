Alexandre Pato: Brezilya’nın finaldeki rakibi Fransa ya da İspanya olur

Brezilya A Milli Futbol Takımı’nın eski yıldız oyuncularından Alexandre Pato, 2026 FIFA Dünya Kupası favorileri, ülkesi ve turnuvanın en skorer oyuncuları hakkında konuştu.

Brezilya A Milli Futbol Takımı’nın eski yıldız oyuncularından Alexandre Pato, 2026 FIFA Dünya Kupası favorileri, ülkesi ve turnuvanın en skorer oyuncuları hakkında konuştu.

New York New Jersey Stadı’nda Brezilya ile Norveç arasında oynanacak son 16 turu maçı öncesinde AA muhabirinin sorularını cevaplayan Brezilyalı Pato, “Norveç’te Odegaard ve Haaland gibi iyi oyuncuları var. Haaland çok iyi oyuncu ve formda. Zor olacak ama yenebiliriz.” dedi.

Dünya Kupası’nı daha önce 5 kez müzesine götüren Brezilya’nın 2026’daki 6. şampiyonluk beklentisi için ise Pato, “Umarım Dünya Kupası’nı biz kazanırız.” ifadesini kullandı.

2026 Dünya Kupası’nda sürpriz sonuçlar alınabileceğini belirten Pato, “Dünya Kupası’nda maç kazanmak zor. Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Fransa-Paraguay maçlarını gördünüz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası finali tahmini hakkında ise Pato, “Bundan sonraki maçların nasıl sonuçlanacağını hayal etmek zor. Brezilya-Fransa, ya da Brezilya-İspanya finali gerçekleşebilir.” görüşünü paylaştı.

Futbolculuk kariyerinde Milan ve Chelsea gibi takımların da formasını giyen 36 yaşında Pato, turnuvadaki gol krallığı yarışı hakkında ise “Vinicius Junior, 2026 Dünya Kupası’nı en çok gol atan futbolcular arasında bitirecektir. Bugün, Norveç karşısında da gol atacaktır. Çünkü kazanmak zorundayız. Bakalım nasıl sonuçlanacak.” şeklinde konuştu.

Brezilya Milli Takımı kariyerinde 27 kez forma giyip 10 gol kaydeden Pato, “Brezilya’nın finale çıkması durumunda Vinicius Junior’ın turnuvanın en skorer oyuncusu olacağını düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Dünya Kupası maçlarında kısa süreler alan yıldız futbolcu Neymar hakkında ise Pato, “Sakatlıktan döndükten sonra turnuvada antrenman yapma fırsatınız pek olmuyor, sonradan oyuna giriyor. Umarım bugün oynar. Onu çok seviyorum, benim arkadaşım. Umarım bugün sahada olur.” diye konuştu.

Türkiye’yi çok sevdiğini ve birçok kez seyahat etme fırsatı yakaladığın söyleyen Pato, “Türkiye’den geçmişte teklifler aldım. Galatasaray ve Adana Demirspor’dan teklifler geldi. Türkiye’yi ve ligini seviyorum.” bilgisini verdi.

“Futbolculuk kariyeri sonrasında teknik direktör planlarında Türkiye de olabilir mi?” sorusuna Pato, “Futbolculuk kariyerim sonrasında neler olacağını kestiremiyorum. Hiçbir zaman neler olabileceğini bilemeyiz.” şeklinde cevap verdi.