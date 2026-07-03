Alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şeyma Çağlar, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, H.İ.S.'nin 128 miligram alkollü içki tesiri altında salon aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiğini söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şeyma Çağlar, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, H.İ.S.'nin 128 miligram alkollü içki tesiri altında salon aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiğini söyledi.

Polis, zanlının sağa meyilli viraja yaklaştığı sırada sağ şeride geçmeye çalışan S.C. yönetimindeki aracın sağ arka kısmına çarptığını, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın yolun sağındaki çelik bariyerlere, zanlının kullandığı aracın ise yolun sol şeridinde seyreden A.S. yönetimindeki aracın arka kısmına çarptığını anlattı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü S.C.'nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten polis, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiğini, ancak tedavisine Güney Kıbrıs'ta devam etmek istediğini beyan ederek kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını söyledi.

Polis, diğer araç sürücüsü A.S.'nin ise hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini, zanlının alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını ve bir gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

S.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde bilgi alındığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.İ.S.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 350 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.