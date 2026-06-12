Başbakan Üstel: Sporcularımız engellere rağmen başarıdan başarıya koşuyor

Başbakan Ünal Üstel, ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden milli vücut geliştirme ve fitness sporcusu Hakan Rahel Bulut’u kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel, ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden milli vücut geliştirme ve fitness sporcusu Hakan Rahel Bulut’u kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde, Hakan Rahel Bulut’un uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılar ve ülke sporunun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye Men’s Physique Şampiyonu ve Türkiye Milli Takımı sporcusu olan Hakan Rahel Bulut, 9-12 Mayıs 2026 tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenen IFBB Open Balkan Cup’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışarak genel klasman şampiyonu oldu. Elde ettiği bu önemli başarının ardından IFBB Pro Card almaya hak kazanan Bulut, profesyonel sporcu unvanını elde etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, uluslararası arenada elde edilen her başarının ülkenin tanıtımına ve gençlere ilham verilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Üstel, “Hakan Rahel Bulut’un azim, disiplin ve kararlılıkla elde ettiği bu önemli başarı, ülkemiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Sporcularımız tüm imkansızlıklara ve uluslararası alanda karşı karşıya kaldıkları engellere rağmen başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarılar, Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhunun ve gençlerimizin potansiyelinin en güzel göstergesidir” dedi.

Hükümet olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, ülkeyi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden tüm sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Milli sporcu Hakan Rahel Bulut da kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine verilen destekten dolayı Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti ve bundan sonraki hedefinin uluslararası profesyonel organizasyonlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, Hakan Rahel Bulut’u başarısından dolayı bir kez daha tebrik ederek, spor yaşamında yeni başarılar elde etmesi temennisinde bulundu.