Bir tutkunun izinde: Mehmet Bülent Türkelman

“Bir Kare Bir Dünya”nın bugünkü konuğu, fotoğraf sanatçısı Mehmet Bülent Türkelman. Fotoğrafla yıllar önce tanışan Mehmet Bülent Türkelman, emekliliğinin ardından bu tutkusunu yaşamının merkezine taşıdı. Doğaya ve keşfetmeye olan ilgisini fotoğraf sanatıyla buluşturan Türkelman, kısa sürede kendisini geliştirerek Kıbrıs Türk fotoğraf camiasını…

“Bir Kare Bir Dünya”nın bugünkü konuğu, fotoğraf sanatçısı Mehmet Bülent Türkelman.

Fotoğrafla yıllar önce tanışan Mehmet Bülent Türkelman, emekliliğinin ardından bu tutkusunu yaşamının merkezine taşıdı. Doğaya ve keşfetmeye olan ilgisini fotoğraf sanatıyla buluşturan Türkelman, kısa sürede kendisini geliştirerek Kıbrıs Türk fotoğraf camiasının üretken isimleri arasında yerini aldı.

Fotoğraf yolculuğunda dernek çalışmalarına aktif olarak katılan, çeşitli görevler üstlenen ve birçok projeye imza atan Türkelman, bugün Yıltan Taşçı Akademi’de Temel Fotoğrafçılık eğitmeni olarak deneyimlerini yeni kuşak fotoğrafçılarla paylaşmayı sürdürüyor.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) üyesi olan Türkelman, bugüne kadar çok sayıda karma sergide eserleriyle yer aldı; ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı, çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Üretimleriyle olduğu kadar fotoğraf eğitimine sunduğu katkılarla da adından söz ettiriyor.

Sokak fotoğrafçılığı, makro ve uzun pozlama alanlarında yoğunlaşan Türkelman, objektifiyle yalnızca bir anı değil, o ana eşlik eden duyguyu da ölümsüzleştiriyor. Doğanın dinginliğini, yaşamın ayrıntılarını ve çoğu zaman fark edilmeyen güzellikleri karelerine taşıyan sanatçı, her fotoğrafında izleyiciye yeni bir hikâye anlatıyor.

Bir Kare Bir Dünya köşemizde bugün, Mehmet Bülent Türkelman’ın objektifinden yansıyan seçkin kareleri ve fotoğraf yolculuğunu sizlerle buluşturuyoruz.