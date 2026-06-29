BTM 2. Lig’de başkanlar ve teknik adamlar yoğun mesaide

Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025-2026 sezonu kıyasıya maçlarla devam ediyor. Yedi grupta 40 takım ligde mücadele ediyor.

Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025-2026 sezonu kıyasıya maçlarla devam ediyor. Yedi grupta 40 takım ligde mücadele ediyor.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak 14 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 16 takım yarı finale yükselecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarının ardından başarılı olacak dört takım BTM 1. Lig’e yükselme hakkı elde edecek.

Başkanlar yoğun mesai harcıyor

Ligde mücadele sürerken kulüp başkanları sezon hedeflerine ulaşabilmek adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Başkanların önemli bir bölümünün futbolun içinden gelmesi, kulüpler ve ülke futbolu adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik zorluklara rağmen 40 kulübün başkanı, gençleri sporun içinde tutmak ve onları farklı ortamlardan uzaklaştırmak adına büyük fedakârlık göstererek kulüplerine ve ülke futboluna hizmet etmeye devam ediyor.

Kadın başkan sayısı bire düştü

Geçtiğimiz sezon 4 olan kadın kulüp başkanı sayısı bu sezon 1’e düştü. 2. Grup’ta mücadele eden Alayköy Gençlik’in başkanı Zeynep Ulaş, BTM 2. Lig’deki tek kadın kulüp başkanı olarak görev yapıyor.

Teknik adamlarda C lisans ağırlıkta

Ligde görev yapan teknik kadrolara bakıldığında teknik direktör ve A lisanslı antrenör sayısının sınırlı olduğu, buna karşılık B ve özellikle C lisanslı antrenörlerin çoğunlukta olduğu görülüyor. Ayrıca ligde altı kaleci antrenörü görev yapıyor.

Gruplarında ilk iki sıraya girerek veya en iyi grup üçüncüsü olarak üst tura çıkmayı hedefleyen teknik adamlar, sezonun kritik virajlarında hata yapmamak adına yoğun mesai harcıyor.

Erken ayrılıklar dikkat çekiyor

Sezonun henüz ilk bölümünde bazı kulüplerde teknik adam değişiklikleri yaşandı. Kumyalı’da Berkan Canatan’ın yerine Eren Kara göreve getirildi. Sinde’de Hasan Sineli’nin yerine Mehmet Çağakan, Çayönü’nde Tahir Bulak’ın yerine Berkan Canatan, Pergama’da Ali Samancıoğlu’nun yerine teknik direktör Mehmet Karşılı, Bafra’da Metin Genç’in yerine Oğuzhan Çil, Gaziköy’de Umut Güden’in yerine Halil Turan, Demirhan’da Mehmet Binboğa’nın yerine Mehmet Aşık, Atoll Kayalar’da ise Mehmet Aşık’ın yerine Ayden Numanzade göreve başladı. Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig’de toplam 62 teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörü görev yapıyor.

Ligde görev yapan teknik kadroların lisans dağılımı

3 Teknik Direktör

11 A Lisans

18 B Lisans

24 C Lisans

6 Kaleci Antrenörü

Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig Kulüp Başkanları ve Teknik Adamlar

1. Grup

Akçay: Mustafa Denizci/ Kamil Yayıcı (B)

Bostancı Bağcıl: Durmuş Aydın / Suhat Altınışık (A), A. Zaifoğlu (A), C. Çiçek (K.A.)

Doğancı: Recep Tozanlı/ Azmi Coşkun (A), Kemal Solkanat (C)

Gayretköy : Ömer Faruk Tekin/ Kemal Uçaner (B), Erol Avunç (B)

Serhatköy : Sıdkı Görgeçen/ Salih Dağman (A)

Yedidalga: İbrahim Altıner/ Aytun Gazi (A)

2. Grup

Alayköy G.: Zeynep Ulaş/ Yasin Kansu (A), E.Ulaş (B), M.Ulaş (C), A. Türkkal (KA)

Dika: Hüseyin Osmanoğlu ve Samet Dilekkaya/ Mehmet Karagil (A), Fikriye Kanlı (C), Osman Kaya (C)

Demirhan: Necip Abitoğlu/ Mehmet Aşık (A)

Gaziköy: Hüseyin Ertuğ / Halil Turan (C)

Lefkoşa SK: Sadık Gardiyanoğlu/ Salih Özdemirtaş (B)

3. Grup

Akdeniz : Özkan Sadrazam / Salahi Dedekorkut (C)

Atoll Kayalar: Erdinç Keskin/ Ayden Numanzade (C)

Çamlıbel: Özker Harun/ H.Arıkhan (B), A. Coşkun (B), M.Avcı (C), N.Elder (KA)

Göksu SD : Gürçağ Gülenay / Ahmet Sakinoğlu (B), Beyhan Kurtarankartal (C)

Saka : Orhan Dilek/ Fadıl Özaşık (Teknik Direktör)

Yeşiltepe Ilgaz S.: Harun Muslu / Oktay Erdem (Teknik Direktör), Eray Yavuk (B)

4. Grup

Alican Gül SA: Hasan Gül / Yusuf Karaaziz (C)

Bahçeli: Ercan Şengün/ Serkan Zeyin (B)

Dağyolu: Mustafa Arap / Mert Mehmet Boransel (C)

Tatlısu Seracılar: Hasan Yaman / Aziz Mahsucu (B), İrfan Yalçıcı (B)

Taşkent : Alpay Erişken/ Osman Emiroğulları (B), Murat Bozçalı (C)

5. Grup

Çayönü: Osman Bulak / Berkan Canatan (B), İsmail Ant (Kaleci Antrenörü)

Korkuteli : İlker Taşkın/ Bekir Özalp (C)

Mutluyaka: Zihni Öztürk/ Evrim Belge (C)

Pergama : Mehmet Özgüvenel/ Mehmet Karşılı (Teknik Direktör)

Sinde : Türker Kasapoğlu/ Mehmet Çağakan (C)

Yenişehir: Mehmet Ermez/ Sabri Deniz (A)

6. Grup

Akova Vuda : Fikret Sekizler/ Doğukan R. Tuğcu (C), S.Sezer (C), M.Özkaraman (KA)

Boğaziçi: Engin Çakır / Mürsel Altuntaş (C)

Civisil : Aydın Çırakoğlu/ Doğuş Civisilli (B)

Gönendere: Görkem Dağlı/ Umut Kulle (C)

Serdarlı : Mete Sağır/ Erkut Mantar (B), Latif Sakar (Kaleci Antrenörü)

1461 İskele T. : Özgür Kaplan/ Emir Dolu (B), Zafer Kuş (C)

7. Grup

Bafra: Semih Avcı/ Oğuzhan Çil (C)

Büyükkonuk: Mustafa Çatalkaya/ Kani Buranay (A)

Ergazi: Gürsel Kaçmaz/ Murat Efe (B), Emrah Kaçmaz (C)

Kumyalı : Ahmet Raşit Dohan/ Eren Kara (C)

Mehmetçik: Mülayim Varol/ Cenk Şeren (A)

Yedikonuk: Abdurrahman Köse/ Tacettin Köse (C)