Cemsa’da Karting heyecanı yaşanacak

SPOR 7

Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 02:21 | Güncellendi: 20.06.2026 02:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, bu akşam yapılacak yarışlarla devam edecek.

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, bu akşam yapılacak yarışlarla devam edecek. Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek olan yarışlarda heyecan 19.00’da başlayacak sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 20.10’da başlayacak. Final ayağı yarışları 21.30’da yapıldıktan sonra dereceye girenler belirlenecek ve ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.00’de sona erecek. Rookie, Mini, Junior, Senior ve Master kategorileriyle toplam 5 kategoride 29 pilot kıyasıya yarışacak.