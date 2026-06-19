Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin tüm birimlerini tek çatı altında toplayacak yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin tüm birimlerini tek çatı altında toplayacak yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde dikkatini çeken üç noktayı paylaştı.

Bunlardan ilkinin ‘birlikte yönetim anlayışı’ olduğunu dile getiren Erhürman, karar vererek hareket etmenin oldukça kıymetli olduğunu belirtti ve bunun örnek olması temennisinde bulundu. Hizmet noktasında buluşabilmek ve birlikte yönetebilmenin önemini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bu noktada bunu başaran herkese teşekkürlerini sundu.

İkinci olarak belediyenin hizmet anlayışına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, Belediye Başkanının sekiz yıldır yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti sözleriyle ifade etti. Bu açılışların belli bir konuya yoğunlaştırılmadığına, beldede ihtiyaç ne yöndeyse belediyenin o kapsamda çalışmalar yaptığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, “Buradaki anlayış, bölgenin ihtiyacı olan hizmetlere ulaştırma çabasıdır. Bu da çok önemlidir” dedi.

Üçüncü noktanın ise belediyenin yatırımları öz kaynaklarıyla gerçekleştirmesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Öz kaynak aslında özgüven demektir” ifadelerini kullandı. Bu beldenin yurttaşlarının ürettiği kaynaklarla bu beldeye hizmet vermesinin, beldenin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesı geleceğe güvenle bakabilmesi anlamına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti.

Konuşmaların ardından hizmet binasının temeli atıldı.