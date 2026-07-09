DAÜ 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre 1800’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edilen tören, dün akşam DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre 1800’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edilen tören, dün akşam DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Törene, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı milletvekilleri, kurum temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezunların stadyuma girişiyle başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Bahar Dönemi mezunlarını temsilen Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü birincisi Deniz Yücel ile Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı birincisi Mamoon Eissa Mamoon Bakr konuşma yaptı. Törende ayrıca mezun öğrenciler tarafından sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

- İncirli: “DAÜ, Kıbrıslı Türkler için ortak bir değer ve önemli bir başarı öyküsü”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, açılış konuşmasında, mezunların cübbeleriyle yarattığı gurur ve duygusal atmosfere dikkat, çekerek, mezun olan gençlere başarılar diledi.

İncirli, DAÜ’nün her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ederek, üniversitenin Kıbrıslı Türkler için ortak bir değer ve önemli bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.

Mezunların dünya için önemli işler yapacak ve dünyayı değiştirecek güce sahip bireyler olduklarını söyleyen İncirli, gençlerin geleceğin en büyük umudu olduğunu belirtti; esas önemli olanın ise gençlere umut veren bir ülke yaratmak olduğunu kaydetti.

- Çavuşoğlu: “DAÜ, KKTC’nin dünyaya açılan kapısıdır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, DAÜ’nün KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı yerlerinde 80 bini aşan DAÜ mezunlarıyla karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, bunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. DAÜ’nün bilgi üretimiyle KKTC’ye uygulanan izolasyon ile ambargoların aşılmasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, üniversitenin kuruluşunda emeği bulunan kurucuları saygıyla andı.

Ailelere de seslenen Çavuşoğlu, “Sizler çocuklarınızın başarısında büyük katkılar sundunuz. Bize emanet ettiğiniz evlatlarınız bugün diploma sahibi, meslek sahibi gençler olarak yeni bir hayata adım atıyor. Bundan sonra hem kendi ülkelerine hem de KKTC’ye katkı sağlayacak, ülkemizi tanıtacak ve kalkınmasına destek olacak bir yolculuğa çıkıyorlar.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası gittikleri ülkelerde KKTC’nin hoşgörüsünü, özgürlük ortamını ve çok kültürlü yapısını anlatacaklarına inandığını da ifade ederek, KKTC yükseköğretiminin 100’ü aşkın ülkeden öğrenci, 40’tan fazla ülkeden akademisyeni buluşturan güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

- Hocanın: “DAÜ, gerçek bir uluslararası eğitim ortamı”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, mezun olan öğrencileri gönülden kutladığını ifade ederek, mezunların KKTC’nin en önemli kurumlarından biri olan DAÜ’den kaliteli bir eğitim alarak mezun olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Hocanın, üniversitenin gerçek bir uluslararası eğitim ortamı sunduğunu dile getirerek, mezunların aldıkları eğitim sayesinde gerek meslek hayatlarında gerekse lisansüstü eğitimlerinde başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

- Bora: “DAÜ, kurulduğu günden beri bilgi üreten, evrensel değerleri benimseyen bir dünya üniversitesi”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora da mezuniyet töreninin yılların emeğinin, sabrının, fedakarlığının ve azminin kutlandığı; aynı zamanda yeni umutlara ve başlangıçlara tanıklık edilen özel bir gün olduğunu ifade etti.

DAÜ’nün kurulduğu günden beri bilgi üreten, evrensel değerleri benimseyen, farklı kültürleri buluşturan ve dünyaya nitelikli bireyler kazandırmayı hedefleyen gerçek bir dünya üniversitesi olduğunu kaydeden Bora, üniversitenin uluslararası sıralamalarda yer alan ve uluslararası akreditasyonlara sahip güçlü bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

DAÜ’nün aynı zamanda uluslararası bir yaşam alanı sunduğunu belirten Bora, sahip olduğu çok kültürlü ve renkli yapıya dikkat çekti. Bora, DAÜ mezunlarının çalıştıkları kurumlarda başarılı bir şekilde görev aldıklarını ve üniversiteyi gurur verici biçimde temsil ettiklerini de sözlerine ekledi.

- Kılıç: “DAÜ mezunları geleceği şekillendiren bireylerdir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 2 bin 316 mezunu daha diplomalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kılıç, toplam mezun sayısının 3 bin 75’e, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar verdiği mezun sayısının ise 80 bin 500’e ulaştığını belirtti.

DAÜ’nün 47 yıllık eğitim hayatında akreditasyonlara, ulusal ve uluslararası iş birliklerine, sosyal aktivitelere ve akademik yayınlara imza attığını kaydeden Kılıç, üniversitenin son yayımlanan QS dünya sıralamasında 600-700 bandında bulunduğunu aktardı.

Kılıç, DAÜ mezunlarının kendi ülkelerine, dünyaya ve insanlığa hizmet eden nitelikli bireyler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokul birincilerine diploma ve ödülleri takdim edildi. Tören, mezunlara diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.