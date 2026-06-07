Dördüncü Geleneksel Polis Halk Koşusu yoğun katılımla gerçekleştirildi

6 ve 12 kilometrelik yarışların ardından, çocuklarımıza spor bilinci kazandırmak adına koşulan 1K çocuk koşusu ile çocularımızla birlikte sağlık yaşam için adımlar atıldı. Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen dördüncü Polis-Halk Koşusu’na Cimnastik Federasyonu da destek verdi. Cimnastik federasyonuna…

6 ve 12 kilometrelik yarışların ardından, çocuklarımıza spor bilinci kazandırmak adına koşulan 1K çocuk koşusu ile çocularımızla birlikte sağlık yaşam için adımlar atıldı.

Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen dördüncü Polis-Halk Koşusu’na Cimnastik Federasyonu da destek verdi. Cimnastik federasyonuna bağlı kulüpler tarafından gerçekleştirilen bir birinden etkileyeci cimnastik gösterileri ise halkın yoğun ilgisiyle izlendi.

Gösteriler kapsamında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan Narkotik Dedektör Köpeği Eğitmenleri tarafından ise, Narkotik Dedektör Köpekleri “Lokum ve Pamir”, Teknoloji Köpeği “Dost” ve Deprem Arama Kurtarma Köpeği “Yetkin” ile özel gösteriler de gerçekleştirildi.

Sporun ve dayanışmanın adresi olan Polis Halk Koşusu’nda, finish çizgisine ulaşan tüm sporcular ve çocuklar polis yetkilileri tarafından karşılanarak, kendilerine katılım madalyaları takdim edildi.

Düzenlenen ödül töreni ile 6 ve 12 kilometre yarışlarında, genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, 4’üncü Poli Halk Koşuna katkı yapan sponsorlara da teşekkür plaketleri takdim edildi.