Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde yol kenarında bulunan bir arazide muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas esip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda dün saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde yol kenarında bulunan bir arazide muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas esip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda dün saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın, itfaiye ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 2 dönüm anız, derin şekilde budanmış bakımsız 18 adet zeytin ağacı ve 10 dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.