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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu

KIBRIS 17
Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 17:12 | Güncellendi: 30.06.2026 07:10 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde yol kenarında bulunan bir arazide muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas esip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda dün saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde yol kenarında bulunan bir arazide muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas esip çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda dün saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın, itfaiye ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 2 dönüm anız, derin şekilde budanmış bakımsız 18 adet zeytin ağacı ve 10 dönüm kuru ot yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi