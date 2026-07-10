Erhürman’ın tetkik süreci sürüyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası’nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası’nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ne kaldırılan Erhürman’ın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIBRIS’ın edindiği bilgiye göre, etkinlik sırasında bir kişinin fenalaşması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Daha sonra rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erhürman, ileri tetkik ve gözlem amacıyla hastaneye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki gözlem ve tetkik süreci devam ediyor.