Ertuğruloğlu’ndan Rum tarafına: Temcit pilavı gibi aynı senaryolar

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda yürütülen gerçek dışı senaryolar ve algı operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda yürütülen gerçek dışı senaryolar ve algı operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu açıklamasında, “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmezidir ve kırmızı çizgisidir. Gelecek, Rum tarafıyla kurulacak sözde bir ortaklıkta değil, iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkilerindedir. Kıbrıs sorununun yegane ve gerçek çözümü budur” vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklaması şöyle:

Kıbrıs Rum tarafının, gerçek dışı olduğu ayan beyan ortada olan senaryoları temcit pilavı gibi her gün yeniden gündeme getirerek yeni bir algı operasyonu yürütmekte olduğunu ibretle takip etmekteyiz. Ne acıdır ki, kendi içimizde de bu asılsız senaryolara inanıp beklenti içerisine girenler, hatta bu oyunda figüranlık yapmaya heveslenenler mevcuttur.

Söz konusu senaryolara göre güya ortaya “yeni bir formül” çıkmıştır. Bu iddialar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ne bizler ne de kamuoyu nezdinde inandırıcılığı bulunmayan dört aşamalı formülünün de hiçbir işe yaramadığının açık bir itirafıdır. Sn. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Halkının çözüm iradesine vurgu yapıyor. Haklıdır ancak hangi sorunun çözümü olacağını saklıyor. Bizim sorunun çözümü mü? Rumun sorununun çözümü mü? Kilit buradadır çünkü, bizim sorunumuz Rumun çözümü, Rumun sorunu ise bizim çözümümüzdür. Sadece “çözüm” diyerek konu geçiştirilmemelidir.

Ortaya atılan bu içi boş senaryoların detayları ve acı gerçekleri neler mi!Toprak tavizi iddiaları; senaryoya göre Kıbrıs Türk tarafı toprak verecek, karşılığında ise kısmi tanınma gündeme gelecekmiş. Bilinmelidir ki, bu hayali senaryoda talep edilen topraklar Anayasamız ihlal edilerek verildiği takdirde, geriye tanınacak bir vatan toprağı kalmayacaktır. Zaten “kısmi tanınma”da ne demek? Bu mu Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 4. Basamaktaki “bugünkü statükoya dönülmeyecek” beklentisi? O bundan tatmin olabilir ancak biz ASLA….. Ayrıca toprak tavizi de ne demek? Rum hepsini istemiyor mu? “ Çözüm” için verelim mi diyorlar? İşte bu, Rumun sorununun çözümüdür.

Diğer bir hayati konu, garantörlük meselesi; senaryoya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünün kaldırılarak yerine NATO garantisinin getirilmesi hedeflenmektedir. Bu sözde garantinin ne kadar boş, anlamsız ve işlevsiz olduğu kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. Birleşik Krallık ve Yunanistan’ın sözde garantileri kendilerine kalsın; Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmezidir ve kırmızı çizgisidir.

2021’de bir, 2025’de iki kez gerçekleştirilen 5+1 formatındaki toplantıların sonucunda, tüm tarafların üzerinde hemfikir olduğu yegane gerçek şudur: “Müzakere için ortak bir zemin yoktur.”

Bu hakikat karşısında, bugün bu oyunun yeniden sahnelenmesinin arkasındaki sebep nedir?

Her ne kadar da Sn. Cumhurbaşkanı umut tacirliği yapmadığını söylese de bu kaosun sorumlusu odur.

Kıbrıs Türk halkına umut pazarlayanlara şu soruları yeniden sorma ihtiyacı doğmuştur:

1. Rum tarafı, kendisinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve adanın da tek yasal hükümeti olduğu iddiasından ve politikasından vaz mı geçmiştir?

2. Kıbrıs Türk halkı üzerindeki insanlık dışı ambargolar ve izolasyonlar kaldırılmış mıdır?

3. Rum yönetimi, KKTC’nin egemen devlet kimliğini ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmek zorunda mı bırakılmıştır?

4. Rum tarafının, Kıbrıs sorununu 1974’te başlayan bir “Türk istilası” ve “işgali” olarak tanımlayan çarpık zihniyeti ortadan mı kalkmıştır?

5. BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununu yaratan ve haksızlığı tescilleyen 186 sayılı kusurlu kararını düzelten yeni bir karar mı almıştır? Bu sorulara daha çokları eklenebilir ama şimdilik bu kadarı yeter.

Peki, bu gerçekler ışığında, tezgahlanan bu algı operasyonunun olumlu hangi sebebi var ve hangi netice beklenebilir ki?! Kıbrıs Türk halkına Annan Planı’nın bir tekrarı mı oynatılmak isteniyor? Tüm göstergeler o yönde.

Kıbrıs Türkü’nün kendi devletine, egemenliğine ve Anavatanına sıkı sıkıya sahip çıkmasından başka izleyeceği ve yürüyeceği bir yol yoktur. Bu yol dışında izlenecek her yol, Kıbrıs Türk Halkının önce hayal kırıklığına ve sonuçta da yok olmasına giden bir yol olacaktır.

Gelecek, Rum tarafıyla kurulacak sözde bir ortaklıkta değil, iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkilerindedir. Kıbrıs sorununun yegane ve gerçek çözümü budur.

Tüm bu gerçekleri görmeyen, görmek istemeyen; duymayan, duymak istemeyen; söylemeyen, söylemek istemeyen, Ütopik Cumhurbaşkanı ile gidilecek yolumuz yoktur.