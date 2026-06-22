Esentepe’de golf oynarken fenalaşan 68 yaşındaki turist hayatını kaybetti

Esentepe’de bulunan bir golf sahasında meydana gelen ani ölüm olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Esentepe’de bulunan bir golf sahasında meydana gelen ani ölüm olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Polis açıklamasına göre, 22 Haziran saat 11.30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Gary Wills (E-68), golf oynadığı sırada aniden rahatsızlandı. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Wills, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Görevli doktor tarafından cansız bedeni üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan, 19 Haziran’da Bahçeli’deki ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Glenys Wyn Williams’ın (K-81) ölüm nedeni de netlik kazandı. Doktorundan yapılan soruşturmada, Williams’ın ölümünün “hipertansiyon, serebrovasküler hastalık ve kalp damar hastalığı” sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.