Fenerbahçe, Greenwood’u bitirdi!

Fenerbahçe, tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, Marsilya’nın 10 numarası, İngiliz yıldız Mason Greenwood’u kadrosuna katıyor.

Fransız RMC Sport’ta konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

“Mason Greenwood transferinde uzun süredir devam eden süreçte artık sona gelindi. Taraflar arasındaki görüşmeler yeni değil; ilk temaslar, geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte, İngiliz yıldızın geleceğinin belirsizliğini koruduğu dönemde başlamıştı.

Kariyerine devam etmek için birçok seçeneği bulunan Greenwood’a, Atletico Madrid de oldukça cazip bir sportif proje sundu. Ancak Manchester United’ın eski oyuncusu tercihini maddi şartlardan yana kullandı. Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelen 24 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerde yıllık10 milyon Euro kazanması ve 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DEN FARKLI TRANSFER MODELİ

2024 yazında Manchester United’dan Marsilya’ya transfer olan Greenwood’un sözleşmesinde özel bir madde bulunuyordu. İngiliz devi, oyuncunun bir sonraki satışından pay alma hakkını elinde tutmuştu.

Atletico Madrid, Marsilya ile tüm transfer sürecini tek kalemde çözmeye çalışırken, Fenerbahçe farklı bir strateji izledi. Sarı-lacivertli yönetim, önce Marsilya ile görüşerek Fransız ekibinin bonservis payını netleştirdi, ardından Manchester United ile masaya oturarak İngiliz kulübünün alacağı payı belirledi. Öte yandan Marsilya’nın alacağı payın, son haftalarda konuşulan %60 seviyesinde olmadığı öğrenildi.

Transferin toplam maliyetinin bonuslar dahil 42 milyon Euro olduğu ifade edilirken, Manchester United’a ödenecek payın da bu rakama dahil olduğu belirtildi. Marsilya’nın ise bu satıştan yaklaşık 30 milyon Euro gelir elde edeceği kaydedildi. İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelerin, sürecin son aşamasında finansal dağılımı netleştirmek amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

AYRILIK KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Marsilya’da Greenwood’un sahadaki performansı hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak kulüp yönetimi, hem mali nedenler hem de oyuncunun maaş yükü nedeniyle satışın gerekli olduğuna karar verdi. Bununla birlikte, sezon boyunca oyuncunun saha dışındaki tutumu ve günlük performansına dair yaşanan hayal kırıklığı da ayrılık sürecini hızlandırdı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Marsilya, büyük potansiyeline rağmen Greenwood’un ayrılığına onay verdi. Transfer sürecinin, kulübün yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi tarafından yürütüldüğü öğrenildi.