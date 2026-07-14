International Junior Cup’ın ardından anlamlı Anıtkabir ziyaretleri



International Junior Cup organizasyonuna katılan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U9 Takımı ile Mağusa Türk Gücü Akademi U9 Takımı, turnuvanın ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

Turnuvayı başarıyla tamamlayan minik futbolcular, kupa ve madalyalarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Örnek davranış taktir topladı

Gerçekleştirilen ziyaret, sporun yanı sıra tarih ve milli değerlerin genç nesillere aktarılması açısından da anlamlı bir buluşma oldu. Kulüp yetkilileri, bu tür organizasyonların yalnızca sportif başarıyla sınırlı olmadığını, çocukların tarih bilinci ve milli değerlerle yetişmesine katkı sağlamayı da hedeflediklerini belirtti. International Junior Cup deneyimlerini Anıtkabir ziyaretiyle taçlandıran Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U9 Takımı ile Mağusa Türk Gücü Akademi U9 Takımı, hem turnuvadaki performansları hem de sergiledikleri örnek davranışla takdir topladı.