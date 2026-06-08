“Kendi Masalımı Çiziyorum” yarışmasının ödül töreni ve sergisi yapıldı

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen “Kendi Masalımı Çiziyorum” Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi yapıldı.

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen “Kendi Masalımı Çiziyorum” Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmaya 540 çocuk, eserleriyle katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda 145 eser sergilenmeye hak kazandı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 5 Haziranda gerçekleştirilen etkinlik, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Otur tarafından çocukların eserlerinden ilham alınarak hazırlanan ve sahnelenen masalla başladı. Tören, Başman Vakfı Kurucu Başkanı Pınar Başman Süren’in açılış konuşmasıyla devam etti.

Başman Süren, teknolojinin ve yapay zekanın hızla geliştiği bu dönemde sanatın önemine dikkat çekerek, “Teknoloji bilgi üretebilir; fakat hayal kurmak, duyguları ifade etmek ve güzellik yaratmak hala insanın en özel yetenekleri arasındadır. Sanat ise çocuklarımızın bu eşsiz yönlerini geliştiren en değerli alanlardan birisidir.” dedi.

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Başman Süren, dereceye giren öğrenciler ile vakıf özel ödülünü kazanan 13 çocuğa toplam 72 bin TL değerinde hediye çeki verildiğini açıkladı.

Başman Süren, proje koordinatörü Ayhatun Ateşin’e, jüri üyeleri Mine Okur, Kemal Behçet Caymaz ve Mustafa Öztunç’a, Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, Atatürk Kültür Merkezi sorumlusuna, Kültür Dairesi Müdürlüğüne ve organizasyona katkı koyanlara teşekkür etti.

– Ateşin: “Amaç kusursuz çizimler yapmak değil”

Proje koordinatörü ve jüri temsilcisi Ayhatun Ateşin de yarışmanın değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Ateşin, yarışmaya katılan eserlerin çocukların düşlerini, duygularını ve geleceğe dair umutlarını yansıtan çalışmalar olduğunu belirtti.

Değerlendirme sürecinde özellikle özgünlüğe önem verdiklerini ifade eden Ateşin, “Bu yarışmanın amacı kusursuz çizimler yapmak değil, çocukların düşlerini sanat yoluyla ifade edebilmeleridir. Bir çocuğun kendi hayalinden doğan özgün bir çizim, ne kadar sade olursa olsun, yönlendirilmiş veya kopyalanmış bir çalışmadan çok daha değerlidir.” dedi.

– Sergi cuma gününe kadar AKM’de izlenebilecek

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Sergilenmeye hak kazanan çocuklara da katılım belgeleri ve madalyaları verildi.

Katılım belgeleri ve madalyalar; Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren, Başman Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Otur, jüri üyeleri Kemal Behçet Caymaz ve Mine Okur ile proje koordinatörü Ayhatun Ateşin tarafından öğrencilere takdim edildi.

Sergi, cuma gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.