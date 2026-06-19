Kepler Geleceğe Havalandı

Görkemli kortej yürüyüşüyle başlayan törende öğrenciler, müzik ve eğlence etkinlikleriyle mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. Gecenin en heyecanlı anı ise keplerin geleceğe umutla havalandığı kep atma seremonisi oldu. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, öğrencilere “Karşınızda keşfedilmeyi bekleyen büyük bi…

Görkemli kortej yürüyüşüyle başlayan törende öğrenciler, müzik ve eğlence etkinlikleriyle mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. Gecenin en heyecanlı anı ise keplerin geleceğe umutla havalandığı kep atma seremonisi oldu.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, öğrencilere “Karşınızda keşfedilmeyi bekleyen büyük bir dünya var. Cesaretle bakın, sorgulayın, hayal kurun ve kendinize inanın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz” sözleriyle seslendi.

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar ise mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mezun öğrenciler adına konuşan Helin Ezel Güher de ilkokulda kazandıkları değerlerle yeni yolculuklarına güvenle adım attıklarını ifade etti.