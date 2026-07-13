Lefkoşa’da Ayvalı Sokak’ın bir kısmı yarından itibaren araç trafiğine kapalı olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ayvalı Sokak'ta gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle yolun bir kısmının yarından itibaren çalışmalar tamamlanana kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ayvalı Sokak'ta gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle yolun bir kısmının yarından itibaren çalışmalar tamamlanana kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada, “Ayvalı Sokak'ta gerçekleştirilecek tadilat çalışmaları nedeniyle Şht. Ali Ertuğruloğlu Sokak ile Şht. Ecvet Yusuf Caddesi arasında kalan yol kesimi 14 Temmnuz Salı (yarın) gününden itibaren çalışmaların tamamlanmasına kadar araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.