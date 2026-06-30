Meclis'te 4 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi kabul edildi

Genel Kurul’da Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik), Emeklilik (Değişiklik) ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) yasa tasarıları oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik), Emeklilik (Değişiklik) ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) yasa tasarıları oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk’ün komite raporlarını okumasının ardından tasarılar önce madde madde, ardından bütünü üzerinden oylanarak kabul edildi.

Öztürk, polis, itfaiye memuru veya polis çavuşlarının terfi aldıklarında yaşadıkları bazı sıkıntılara dikkat çekerek tasarıların; mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla polis mensuplarının terfi, barem, kademe ilerlemesi, emeklilik ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken söz alarak, 1 Ocak 2008'den sonra istihdam edilen ve polis çavuşunun üzerindeki rütbelerde bulunan personelin, 5’e 1 yıpranma payı alamaması nedeniyle yaşanan eşitsizliğe dikkat çekti. CTP olarak bu adaletsizliği gidermek adına komiteye öneri sunduklarını belirten Barçın, yapılan düzenlemeyle Merkezi Cezaevi’nde de çavuş rütbesinin üzerinde görev yapan subayların yıpranma payı hakkına kavuştuğunu aktardı. Komite’ye teşekkür eden Barçın, hayırlı olmasını diledi.

KAMUDA GÖREV YAPAN GEÇİCİ PERSONELE İLİŞKİN YASA ÖNERİSİ

Ardından Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa Önerisi ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun öneriye ilişkin raporu okudu; önerinin oy çokluğuyla komitede kabul edildiğini kaydetti.

Öneriye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2014 yılında geçici memur istihdam modelinin Kamu Görevlileri Yasasında kaldırıldığını, CTP olarak 12 yıldır kamuda verimliliği artırmak adına en azından bu türde personele ilişkin disiplin süreci uygulanması, performans değerlendirilmesi yapılması, siyasetçilere bağlı olmamaları için bir çalışma yapılması için uğraş verdiklerini kaydetti.

Barçın, ancak, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda bu modelin devam ettiğine dikkat çekerek, bu kapsamdaki geçici personeller arasında vardiya tahsisatı ve iş güvencesi gibi alanlarda eşitsizlikler olacağını söyledi. Bu durumun “ciddi bir anormali” yarattığını; tasarının “İkinci bir göç yasası” oluşturacağını savunan Barçın, temel prensibin bu statünün kaldırılması olması gerektiğini ifade etti.

Barçın, bunun yanında, söz konusu öneriyle, 15 yıllık deneyimi olan geçici personelin Özel Kalem Müdürlüğü ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’na atanabilmesinin önünün açıldığına dikkat çekerek, “Bugün bir kamu görevlisi 15 yılı vardır diye özel kalem müdürü atanamaz. Bu kamu görevlileri arasında ayrımdır; kabul edilemezdir.” dedi. Barçın, geçici personelin kadrolu kamu görevlilerinin üzerine çıkmasının anayasasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu için “hayır oyu” verdiklerini belirtti.

KÜÇÜK

Öneri sahibi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük de söz alarak, önerinin hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Küçük, yasanın “kamuda geçici personelin iş güvenliğinin hukuki olarak güvenceye alınması” yasası olduğunu kaydederek, bunun kamudaki verimliliği artıracağına inanç belirtti.

Yıllardır farklı dönemlerde bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için çalışıldığını söyleyen Küçük, bu başarının bir kişinin değil; ortak aklın, emeğin ve toplumsal sorumluluğun bir eseri olduğunu ifade etti.

Personelin güvenliği, emekliliği, tedavi hakkı, ödenekleri, ikramiye hakkı gibi birçok alanda düzenleme yapıldığına dikkat çeken Küçük, özel kalem gibi pozisyonların hali hazırda ilgili bakan tarafından atandığını kaydederek, geçici memurların 15 yıllık deneyimlerinin de değerli olduğunu vurguladı.

BARÇIN

CTP Milletvekili Barçın, yeniden söz alarak, sözleşmeli personelin haklarına yönelik de düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. Barçın, geçici personelin özel kalem müdürü olarak atanmasının eşitsizlik yaratacağı yönündeki uyarısını yineledi.

Yasa Önerisi madde madde ve bütünü oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Ardından Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Komite raporu Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Milletvekili Yasemi Öztürk tarafından okundu.

Yasa tasarısına ilişkin söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, taşınmaz mal alımları, yabancı mal edinmeleri ve uzun vadeli kira yöntemiyle mal kiralamalarıyla ilgili değişikliklerin sık aralıklarla yapıldığını kaydederek, bunun sektörde öngörülebilirliği engellediğini, yatırım ortamına olan güveni sarstığını savundu.

Toros, yabancı yatırımcıların son yıllardaki ilgisine dikkat çekerek, sektörde rekabet avantajı sunabilecek, çağdaş uygulamalarla uyumlu yasal düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. “Kapsamlı bir taşınmaz mal yönetimi reformu” yapılması çağrısında bulunan Toros, bu kapsamda Avrupa Birliği müktesebatının yol gösterici olması gerektiğini vurguladı.

Taşınmaz mal yatırımlarında çok sayıda ilgili kurum ve fazla bürokrasi olduğunu ileri süren Toros, bu kapsamda “one stop shop” denilen tek bir taşınmaz mal hizmet merkezi olması gerektiğini kaydetti.

Toros, kamu yönetiminde de ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu öne sürerek, devletin yatırımın önünde engel değil, güven veren bir kurum haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Yasa tasarısı, madde madde ve bütünüyle oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.