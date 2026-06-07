Öztürkler KKTC Milli Takımı’nı tebrik etti

KIBRIS 38

Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 00:27 | Güncellendi: 08.06.2026 00:29 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Öztürkler mesajında, “Millî takımımızın azmi, disiplini ve inancı ile elde ettiği bu büyük başarı bizlere gurur yaşattı. Sporun birleştirici gücüyle KKTC’nin adını Avrupa’da duyuran tüm oyuncularımızı, teknik heyeti ve emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Öztürkler mesajında, “Millî takımımızın azmi, disiplini ve inancı ile elde ettiği bu büyük başarı bizlere gurur yaşattı. Sporun birleştirici gücüyle KKTC’nin adını Avrupa’da duyuran tüm oyuncularımızı, teknik heyeti ve emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.