Öztürkler mesajında, “Millî takımımızın azmi, disiplini ve inancı ile elde ettiği bu büyük başarı bizlere gurur yaşattı. Sporun birleştirici gücüyle KKTC’nin adını Avrupa’da duyuran tüm oyuncularımızı, teknik heyeti ve emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öztürkler KKTC Milli Takımı’nı tebrik etti
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Öztürkler mesajında, “Millî takımımızın azmi, disiplini ve inancı ile elde ettiği bu büyük başarı bizlere gurur yaşattı. Sporun birleştirici gücüyle KKTC’nin adını Avrupa’da duyuran tüm oyuncularımızı, teknik heyeti ve emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gündem Kıbrıs