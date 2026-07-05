Şerif’ten KKTC’ye destek mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Pakistan’ın Türkiye ile her koşulda dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Pakistan’ın Türkiye ile her koşulda dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Şerif, KKTC konusunda da uzun süredir sürdürdükleri desteğin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan ise görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirterek, bölge ülkelerinin iradesine dayanmayan hiçbir çözümün kalıcı olamayacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın ekonomi, enerji, savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.