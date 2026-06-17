YDP ve DP genel seçim için Ekim'i işaret etti: İki seçimin bir arada yapılması YSK'yı kâbusa sürükler

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T ekranlarında yaptığı açıklamalarda seçim tarihi, seçim sistemi, ekonomi, hayat pahalılığı ve özelleştirme konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T ekranlarında yaptığı açıklamalarda seçim tarihi, seçim sistemi, ekonomi, hayat pahalılığı ve özelleştirme konularında değerlendirmelerde bulundu.

"YDP ve DP genel seçimin ekim ayında yapılması konusunda hemfikir; iki seçimin bir arada yapılması, YSK'yı kabusa sürükler"

Seçim tarihi konusunda hükümet ortakları arasında farklı görüşler bulunduğunu belirten Arıklı, UBP'nin yerel seçimlerle genel seçimin birlikte yapılmasını istediğini, YDP'nin ise genel seçimin ekim ayında gerçekleştirilmesinden yana olduğunu söyledi. Demokrat Parti'nin de ekim ayı konusunda kendileriyle aynı görüşte olduğunu ifade eden Arıklı, UBP'nin iki seçimin aralık ayında birlikte yapılması yönündeki ısrarını sürdürmesi halinde YDP'nin dört maddelik şartı bulunduğunu kaydetti.

"Sandık bir an evvel halkın önüne gelsin ve 2027 bütçesini yeni Meclis ile yeni hükümet yapsın" diyen Arıklı, iki seçimin aynı gün yapılmasının Yüksek Seçim Kurulu açısından ciddi zorluklar yaratacağını savundu. "İki seçimin bir arada yapılması, YSK'yı kâbusa sürükleyecek bir senaryodur" ifadelerini kullanan Arıklı, seçim sisteminde bazı değişikliklerin de gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Arıklı, seçim sistemine dair önerilerini de sıraladı

YDP'nin önerileri arasında karma oy sisteminin kaldırılmasının yer aldığını ifade eden Arıklı, bunun mümkün olmaması halinde oy kullanma sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Seçim bölgelerinin de altıdan üçe düşürülmesini önerdiklerini belirten Arıklı, Lefke, Güzelyurt ve İskele'de milletvekillerinin büyük ölçüde UBP ile CTP arasında paylaşıldığını savundu. Arıklı, her partinin her bölgeden milletvekili çıkarabilmesi için eski sisteme dönülmesi gerektiğini kaydetti. Siyasi partilerin ittifak yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini de dile getiren Arıklı, bunun hem temsilde adalet hem de yönetimde istikrar sağlayacağını ifade etti. İttifak sistemiyle seçim barajının yüzde 7 veya 8'e çıkarılabileceğini, hatta yüzde 10'un da tartışılabileceğini söyledi.

Karma oy sistemini eleştiren Arıklı, mevcut milletvekillerinin önemli bir bölümünün karma oyla seçildiğini belirterek, "UBP ve CTP'den karmanın kaldırılmasını beklemek ham hayaldir" dedi.

"Yerel seçimlerde 15 bölgede kendi adaylarımızla yarışacağız; genel seçimlerde ise 70-75 civarında adaylık niyeti var"

Yerel seçimlere de değinen Arıklı, YDP'nin Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne dışındaki 15 bölgede kendi adaylarıyla yarışacağını açıkladı.

Bu üç büyük bölgede bağımsız adayların ortaya çıkması halinde üç koalisyon ortağının ortak destek verebileceğini belirten Arıklı, milletvekilliği adaylığı için ise şu anda 70-75 civarında kişinin adaylık niyetini açıkladığını, seçim tarihinin netleşmesiyle bu sayının 100'e ulaşabileceğini ifade etti.

"Bu sistem artık sürdürülemez"

Arıklı, programda ekonomi, hayat pahalılığı, kamu maliyesi ve özelleştirme konularında da değerlendirmelerde bulundu. Mevcut ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını savunan Arıklı, "Bu sistem artık bitti, tükendi. Daha fazla devam edemez" dedi.

Devletin giderek yalnızca maaş ödemeye odaklanan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Arıklı, maaş giderlerinin yaklaşık 12 milyar TL, gelirlerin ise 9 milyar TL seviyesinde olduğunu söyledi. Hayat pahalılığının maaşlara aynı oranda yansıtılmasının gelir dağılımındaki makası büyüttüğünü savunan Arıklı, yüksek maaş alanların daha fazla, düşük maaş alanların ise daha az artış aldığını belirtti.

"Asgari ücreti sürekli artırarak bir yere varamayız"

Asgari ücret artışlarının tek başına çözüm olmadığını kaydeden Arıklı, alım gücünü artıracak ve piyasadaki fiyatları düşürecek adımların atılması gerektiğini söyledi. Et fiyatları üzerinden örnek veren Arıklı, et ithalatının serbest bırakılması veya Türkiye'deki Et ve Süt Kurumu benzeri bir yapıyla piyasaya müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki kıyı ticaret anlaşmasının genişletilmesi yönünde geçmişte girişimde bulunduğunu belirten Arıklı, söz konusu düzenlemenin Türkiye tarafından onaylandığını ancak KKTC Bakanlar Kurulu'ndan geçirilemediğini söyledi. Bunun tüccarların tepkisi nedeniyle gerçekleşmediğini savunan Arıklı, benzer adımların fiyatların düşürülmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"Özelleştirmeye karşı çıkmak, çağa karşı çıkmaktır"

Özelleştirme tartışmalarına da değinen Arıklı, devletin birçok alanda yatırım yapabilecek mali kaynağa sahip olmadığını söyledi. "Özelleştirmeye karşı çıkmak, çağa karşı çıkmaktır" diyen Arıklı, asıl tartışılması gereken konunun özelleştirmenin nasıl yapılacağı olduğunu belirtti.

Arıklı, özelleştirme süreçlerinde şeffaflığın sağlanması, çalışan haklarının korunması ve kamu yararının gözetilmesi gerektiğini kaydetti. Ercan Havalimanı'nı örnek gösteren Arıklı, geçmişte zarar eden yapının bugün önemli gelir sağladığını ifade etti.

Girne Limanı'ndaki mendireğin altının oyulduğunu, Gazimağusa Limanı'ndaki rıhtımın ise yaklaşık 100 yıllık olduğunu belirten Arıklı, liman altyapılarında acil müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Telekomünikasyon alanında da araç ve ekipman eksiklikleri bulunduğunu dile getiren Arıklı, bütçeye yaklaşık 150 proje sunduğunu ancak bunlardan yalnızca 17'sinin onaylandığını kaydetti. Arıklı, "Bu meseleleri seçim sürecinde tartışacak mıyız, yoksa herkese mavi boncuk dağıtıp tekrar aynı noktaya mı geleceğiz?" ifadelerini kullandı.