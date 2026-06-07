Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Alaniçi Köyü’nün batı kısmındaki bir arazide çıkan yangında yaklaşık iki dönümlük alan zarar gördü.

Alaniçi Köyü’nün batı kısmındaki bir arazide çıkan yangında yaklaşık iki dönümlük alan zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, H.U. (34), spiral makinesiyle demir profil kestiği sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangında yaklaşık bir dönümlük kuru otluk arazi, yaklaşık bir dönüm biçilmemiş arpa ile yol kenarında bulunan çeşitli akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, H.U. hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.