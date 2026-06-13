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Şüpheli hareketler uyuşturucuyu ortaya çıkardı

KIBRIS 20
Yayınlama: 13 Haziran 2026 Cumartesi 14:56 | Güncellendi: 13.06.2026 18:33 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
İskele’de Makenzi Plajı bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ele geçirildi.
Şüpheli hareketler uyuşturucuyu ortaya çıkardı

İskele’de Makenzi Plajı bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, devriye halinde bulunan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen I.R. (E-46) ile S.F. (K-43)’nin üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 53 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs