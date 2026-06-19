Trafik Kontrolünde Yakalandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında tutuklanan M.K.M., uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında tutuklanan M.K.M., uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Pervin İşgey, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin Manisa Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında, Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine seyreden Honda marka aracın kontrol amacıyla durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan zanlının tutuklandığını, ardından Lefkoşa’da kaldığı yurt odasında yapılan aramada elbise dolabı içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu ve emare olarak alındığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada iki gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.