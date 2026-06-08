Turist Vizesiyle Geldi, Uyuşturucuyla Tutuklandı

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, zanlının “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, zanlının “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı N.E.’nin, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekipleri tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis memuru ayrıca zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.