U15 Erkek Voleybol Takımı’ndan son 16 yolunda kritik galibiyet

KKTC Voleybol Federasyonu U15 Erkek Takımı, Türkiye Küçükler Voleybol Şampiyonası Final Grubu müsabakalarının ikinci gününde önemli bir galibiyet elde etti.

KKTC Voleybol Federasyonu U15 Erkek Takımı, Türkiye Küçükler Voleybol Şampiyonası Final Grubu müsabakalarının ikinci gününde önemli bir galibiyet elde etti.

Temsilcimiz, Sivas Öncü Spor’u 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselme yolundaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın ikinci setinde ayak bileğinden sakatlanan sporcu Mehmet Bilgen ise oyuna devam edemedi.

Bilgen’e geçmiş olsun dilekleri iletilerek, en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi. Mücadelede setleri 25-15, 25-16 ve 25-23’lük skorlarla kazanan ekibimiz, hanesine 3 puan yazdırdı. Grup puan durumunda TVF Lisesi 6 puanla ilk sırada yer alırken, KKTC ve Sivas Öncü Spor 3’er puanla ikinci sırayı paylaştı. Hatay Defne Ares ise 1 puanda kaldı.

U15 Erkek Takımı, grup aşamasındaki son maçını yarın saat 11.00’de Hatay Defne Ares ile oynayacak. Temsilcimizin karşılaşmadan alacağı 2 set, grup ikinciliği ve son 16 turuna yükselme için yeterli olacak.