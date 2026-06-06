UBP Tüzük kurultayı... Savaşan: UBP geleceğe yönelik sorumluluk taşıyan bir partidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP), parti tüzüğünde yapılması planlanan düzenlemeleri görüşmek üzere bugün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), parti tüzüğünde yapılması planlanan düzenlemeleri görüşmek üzere bugün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamada, tüzük değişikliği önerilerinin, yürürlükteki Siyasal Partiler Yasası’nda yapılan düzenlemeler doğrultusunda mevcut tüzüğün güncellenmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Önerilerin esas itibarıyla teknik düzenlemelerden oluştuğu ifade edilirken, parti üyelik sistemiyle ilgili herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kurultayda ele alınan düzenlemelerin; Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında yapılan genişletilmiş grup toplantısında, milletvekillerinden oluşan Tüzük Komitesi’nde, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Kurultayda konuşan UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, partinin son dönemde yoğun saha çalışmaları yürüttüğünü belirterek, vatandaşlarla birebir temas kurmaya önem verdiklerini söyledi. Savaşan, Siyaset Akademisi projesi kapsamında çok sayıda akademisyen ve katılımcının bir araya geldiğini ifade ederek, partinin yalnızca siyasi faaliyetlerle değil, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da topluma katkı sunduğunu dile getirdi.

UBP’nin geleceğe yönelik sorumluluk taşıyan bir parti olduğunu vurgulayan Savaşan, parti yapısının güçlendirilmesi amacıyla tüzüğün de güncel yasal düzenlemelerle uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Kurultayın açılışı ise Divan Başkanı Sunat Atun’un konuşmasıyla yapıldı. Atun konuşmasında, UBP’nin KKTC’nin kuruluş sürecindeki rolüne dikkat çekerek, partinin ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi gelişimine katkı sunma misyonunu sürdürdüğünü ifade etti.