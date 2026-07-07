Çakmakla tehdit eden şoför teminatla serbest bırakıldı

Gönyeli’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi, Korkutmak Maksadıyla Silah Taşımak ve İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı Y.C.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gönyeli’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi, Korkutmak Maksadıyla Silah Taşımak ve İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı Y.C.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özgenler, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu üzerinde ND 414 plakalı Suzuki Alto marka aracın sürücüsü, Güzelyurt’ta sakin zanlı Y.C.K.’ın, Gönyeli’de sakin Yücel Doğan yönetimindeki AB 024 E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip ettiğini söyledi. Zanlının, Alayköy Çemberi’nden Lefkoşa istikametine döndükleri sırada aracının camını açarak yolun sol şeridinde ilerleyen Y.D.’ye hakaret ettiğini, bir süre daha seyrettikten sonra ise araç içerisinden müştekiye tabanca doğrultup, “Seni vururum” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve korkutmak maksadıyla silah taşıdığını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın bilgisinin 3 Temmuz 2026 tarihinde alındığını, aynı gün zanlının derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının aracında yapılan aramada ise şoför koltuğunun altında bulunan silahın emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında üç gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde incelemeye gönderilen silaha ilişkin raporun temin edildiğini ve raporda söz konusu nesnenin ateşli silah değil, çakmak olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının suçlarını kabul ettiğini ve ülkede oturma izniyle bulunduğunu belirterek teminat talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.