DAÜ sporcusu Ada Kafa Dünya ve Avrupa hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisanslı sporcusu Ada Kafa, Türkiye Milli Takımı olimpik kadrosunda yer aldığı seçmelerde gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisanslı sporcusu Ada Kafa, Türkiye Milli Takımı olimpik kadrosunda yer aldığı seçmelerde gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor.

Daha önce Avrupa Şampiyonası barajını geçen genç sporcu, 16–17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye U18 Balkan Şampiyonası seçmeleri ve olimpik kadro seçmelerinde U18 Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attı. Kafa söz konusu organizasyonda elde ettiği derecelerle Dünya Şampiyonası barajını da geçerek başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye U18 Balkan Şampiyonası seçmeleri ve olimpik kadro seçmelerinde 800 metre yarışında 2:08.41’lik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazanan Ada Kafa, performansıyla gelecek yarışlar için de umut veriyor. İzmir kampında antrenörü Hasan Maydon ile çalışmalarını sürdüren sporcu, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 23 Haziran’da Eskişehir’de U20 Türkiye Şampiyonası’nda ve 28 Haziran’da Fransa’da düzenlenecek uluslararası organizasyonda mücadele edecek olan Ada Kafa’nın hedefleri arasında Temmuz ayında düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası ve ABD’de gerçekleştirilecek U20 Dünya Şampiyonası’nda yer almak var.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan kutlama mesajı

Genç sporcunun başarılarıyla ilgili bir kutlama mesajı yayımlayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ada Kafa’nın elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek, üniversitenin genç sporcuların uluslararası başarı yolculuğuna destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak, üniversitemizin lisanslı sporcusu ve milli atletimiz Ada Kafa’nın elde ettiği üstün başarıları büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyoruz. Henüz genç yaşında, ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden Ada Kafa, azmi, disiplini ve kararlılığıyla tüm gençlerimize örnek olmaktadır. Uluslararası arenada elde ettiği bu tarihi başarılar, yalnızca bireysel bir zafer değil; aynı zamanda sporun, emeğin ve inancın birleştiğinde nelerin başarılabileceğinin en güzel göstergesidir. Ada’nın ortaya koyduğu performans, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin spora ve genç yeteneklerin gelişimine verdiği önemin de somut bir yansımasıdır.

Bu vesileyle değerli sporcumuz Ada Kafa’yı, başarısında büyük emeği bulunan DAÜ antrenörü Hasan Maydon’u ve kendisine destek veren ailesini yürekten kutluyorum. Ada’nın önümüzdeki dönem katılacağı tüm organizasyonlarda da yeni başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır. Doğu Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğimiz Ada Kafa’ya başarılarla dolu bir spor yaşamı diliyor, bizlere yaşattığı gurur için teşekkür ediyorum.”