Kültür Dairesi’nin 14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’nın yeniden düzenlenmesine karar verildi

Kültür Dairesi’nin çağdaş sanat alanında düzenlediği 14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’na katılım ve eser sayısının genç sanatçıları ile çağdaş sanat üretimini yeterli ölçüde yansıtmadığı değerlendirilerek yarışmanın yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Kültür Dairesi’nin çağdaş sanat alanında düzenlediği 14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’na katılım ve eser sayısının genç sanatçıları ile çağdaş sanat üretimini yeterli ölçüde yansıtmadığı değerlendirilerek yarışmanın yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre seçici kurul üyeliklerini Derya Ulubatlı, Emin Çizenel, Esra Plümer Bardak, Mustafa Hastürk, Naz Atun ve Senih Çavuşoğlu’nun yaptığı yarışmanın seçici kurul değerlendirme toplantısı cuma günü AKM’de yapıldı.

Toplantıda, Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın ve Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Pervin Aremek Aşıkoğlu da hazır bulundu.

Toplantıda, yarışmaya katılım ve eser sayısının Kıbrıs Türk genç sanatçıları ve çağdaş sanat üretimini yeterli ölçüde yansıtmadığı değerlendirildiği ve yarışmanın yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.