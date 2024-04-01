Türk Hava Yolları İletişim Bilgileri

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olmanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla hizmet vermektedir. Ancak, zaman zaman seyahat planlarında beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir veya yolcuların ihtiyaçları değişebilir. Bu gibi durumlarda, THY'nin iletişim kanallarından faydalanarak sorunları çözmek ve yardım almak mümkündür.

THY'nin iletişim numarası olan 0850 242 7902, müşterilere hızlı ve etkili bir şekilde destek sağlamak için hizmet vermektedir. Bu numara aracılığıyla bilet değişikliği yapma, rezervasyon yapma veya diğer sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca, THY'nin genel müdürlük adresi de Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda bulunmaktadır.

THY, sadece yolcuları değil, aynı zamanda büyük bir aile olarak da nitelendirilebilir. Yöneticilerinden pilotlarına, kabin ekibinden teknisyenlerine kadar, her bir çalışanın ortak amacı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktır. 2022 itibarıyla, THY bünyesinde 5.550 pilot, 12.082 kabin memuru, 19.000 destek hizmetleri görevlisi ve 9.314 bakım ve onarım personeli görev almaktadır. Bu sayılar, şirketin geniş ve çeşitli bir ekiple faaliyet gösterdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Türk Hava Yolları, yolcuların memnuniyetini ve güvenliğini her zaman öncelik olarak görmekte ve her türlü sorun için müşterilerine destek sunmaktadır. THY'nin iletişim kanallarını kullanarak, seyahatlerinizde herhangi bir sorunla karşılaştığınızda güvenle yardım alabilirsiniz.