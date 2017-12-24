Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi

Güzelyurt Belediyesi, okullara yönelik yeni yıl şölenleri organize etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18- 22 Aralık tarihlerinde günde 2 seans olarak Güzelyurt Kapalı Pazar’da gerçekleşen şölene yaklaşık 2 bin 500 öğrenci katıldı.

Organizasyonda palyaçolar, noel baba ve anneler, cüceler etkinlik süresince çocukları eğlendirdi.

“Mert Balin Hoca’nın Eğlenceli Fizik Deneyleri” ile başlayan etkinlikte, Nev Çocuk Fitness sporcularının dans gösterileri, Oytun Andaç’ın illüzyon gösterileri ve “Çitlembik Ablanın Balon Gösterileri” çocukları eğlendirdi. Etkinlik çocuklara çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe katılan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocukların derslerinde daha başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti. Özçınar çocuklara, öğretmenlerine ve büyüklerine saygı ve sevgi göstermelerini öğütledi.