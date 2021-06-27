Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı, tutuklandı

Girne’de 2020 yılında para karşılığı sahte ehliyet hazırlatan Henry Oghenekaro Okerevwodjaye, önceki gün kendisini durdurmak isteyen polisin dur emrine uymayıp kaçmak isterken durduruldu.

Zanlının telefonundan fotoğrafını gösterdiği “İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir” yazan KKTC sürüş ehliyetinin sahte olduğundan şüphelenen polis, zanlıyı sorgulayarak söz konusu ehliyetin sahte olduğunu tespit etti.

Tutuklanan zanlı "Resmî evrak sahteleme" suçlaması ile dün Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı Henry Oghenekaro Okerevwodjaye’nin 5 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde zanlının kullanımında bulunan MH 045 plakalı aracı ile süratli bir şekilde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada görevli trafik ekipleri tarafından durdurulmak istenmesi üzerine dur emrine uymayıp takip edilerek daha ileride Şht. Süleyman Uluçamgil sokak üzerinde durdurulduğu öğrenildi.

Zanlının sürüş ehliyetinin istendiği zaman, sürüş ehliyetini kaybettiği beyanında bulunarak cep telefonundan kendi adına ıstar olunan ve arka kısmında “İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir” yazan KKTC sürüş ehliyetini görevli trafik ekiplerine gösterdiği öğrenilirken, polis söz konusu sürüş ehliyetinin sahte olduğu şüphesi ile zanlıyı Girne Polis Müdürlüğü'ne celp edip sorguladığı ve söz konusu ehliyetin sahte olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

Zanlının 2020 yılında Bekro isimli Libyalı erkek bir şahsa Nijerya pasaport fotokopisi, 2 fotoğraf ve 2 bin TL vererek kendisine telefonunda fotoğrafı bulunan KKTC sürüş ehliyetini çıkarttığını ve kendisinin İtalya Sürüş Ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.