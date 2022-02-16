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Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbulda gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler olduğu ortaya çıktı! Tekne ile gelmişler
10 Şubat 2022 Perşembe Saat 11:57

Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbulda gözaltına alınanların Söylemez Kardeşler olduğu ortaya çıktı! Tekne ile gelmişler

Öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili dün akşam İstanbulda 3 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltına alınan şahısların, Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamın?

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, önceki gece Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken gözaltılar da devam ediyor. Sabah saatlerinde KKTC'de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edilecek.

Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

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