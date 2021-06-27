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Ataoğlu, Esnafın yüzü gülecek
07 Haziran 2021 Pazartesi Saat 13:45

Ataoğlu, Esnafın yüzü gülecek

İlk üç gün içerisinde karşılıklı 15 bin civarında kişinin giriş-çıkış yaptığını belirten Ataoğlu, bu sayıların günden güne artacağını ve esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uçuş sayılarının artması ile ülkenin daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşacağını belirterek, “Turizmin başlaması, ülke ekonomisini rahatlatacak” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmin ve geçiş noktalarının yeniden açılmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İlk üç gün içerisinde karşılıklı 15 bin civarında kişinin giriş-çıkış yaptığını da belirten Ataoğlu, bu sayıların günden güne artacağını ve esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, turizm sektörünün yeniden başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Turizm sektörü uzun süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadı”

Turizm sektörünün uzun süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadığını dile getiren Ataoğlu, Covid-19 vaka sayılarının azalması ile normalleşmeye geçildiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar uyarınca ülkemize en fazla turist gelen ülkeler arasında olan İngiltere, Almanya ve Türkiye’nin turuncu kategoride yer aldığını kaydeden Ataoğlu, aşılı turistlerin çift PCR yaptırarak tatillerini ülkemizde geçirebileceğini vurguladı.

Pandemi sürecini en başından itibaren en iyi yöneten ülke konumunda olduklarını savunan Ataoğlu, bu sayede bu yıl ve gelecek yıl bunun meyvesini alacaklarını anlattı.

“Yurt dışı tanıtımlara başlandı”

“Güvenli ülke, güvenli ada” sloganı ile yurt dışı tanıtımlarına da başlandığını kaydeden Ataoğlu, otellerin ‘hijyen ve güvenli turizme yönelik sertifikalarını yenilediklerini, pandemi koşulları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Geçtimiz yaz olduğu gibi bu yaz da sorunsuz bir turizm sezonu geçirmek istediklerini belirten Ataoğlu, uçuş sayılarının artması ile ülkenin daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşacağını ve ülke ekonomisinin canlanacağını vurguladı.

Otellerin açılması ile otellerin yapacağı alış-verişler sayesinde üretici ve esnafın da yüzünün güleceğini söyleyen Ataoğlu, yerli ürünlerin daha fazla tercih edilmesi yönüne Sanayi Odası ile birlikte bir çalışmaları olduğunu da vurguladı.

“Esnafın yüzü gülecek”

Kapıların açılması ile Lefkoşa Suriçi, Mağusa Suriçi, Güzelyurt ve Girne Çarşı esnafının da günü birlik gelişlerden dolayı hareketlik yaşayacağını ifade eden Ataoğlu, tedbiri elden bırakmadan turizmin önünü açacaklarını kaydetti.

İlk üç gün içerisinde karşılıklı 15 bin civarında kişinin giriş-çıkış yaptığını da belirten Ataoğlu, bu sayıların günden güne artacağını ve esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

Pandemi nedeni ile yaşanan enkazı el birliği ile kaldıracaklarını da dile getiren Ataoğlu, “Turizmin başlaması ülke ekonomisini rahatlatacak. Zaman birlik olma ve dayanışma zamanıdır” dedi.

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